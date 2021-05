Alessandro Talotti | morto a 40 anni l’ex saltatore in alto azzurro | lottava da tempo contro un tumore

Advertising

FBiasin : Se ne è andato un grande azzurro, Alessandro #Talotti, aveva solo 40 anni. Un giorno saltò 2 metri e 32. - fattoquotidiano : È morto l’ex campione di atletica Alessandro Talotti: aveva 40 anni e lottava contro il cancro. È stato uno dei mig… - giomalago : Con i tuoi salti ci hai regalato tante emozioni...oggi, purtroppo, un grandissimo dolore. Sei volato troppo in alto… - GHERARDIMAURO1 : RT @LaNotiziaTweet: Alessandro Talotti: l'atleta azzurro muore a 40 anni. Era papà da sei mesi - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Alessandro Talotti: l'atleta azzurro muore a 40 anni. Era papà da sei mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Talotti

morto a seguito di una lunga malattia, ex saltatore della nazionale italiana: mondo dello sport in lutto. Si è spento all'età di 40 anni, ex saltatore della nazionale italiana. Ha lottato con tutte ...grande lutto nel mondo dell'atletica e dello sport italiano: nella notte di sabato 15 maggio,è morto a Udine, all'età di 40 anni. L'ex saltatore italiano stavo combattendo contro un tumore (che aveva trovato la forza di raccontare, ancora lo scorso novembre) e che purtroppo ...Ci ha lasciato a soli 40 anni Alessandro TALOTTI, saltatore in alto, atleta di classe purissima, più volte maglia azzurra due partecipazioni Olimpiche e punta del C.S. Carabinieri. Un personaggio, ist ...E' morto nella notte Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. In più occasioni nell'ultimo anno aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore che lo aveva colpito. Ripo ...