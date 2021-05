Adriana Volpe torna in Mediaset e riparte ancora una volta dal Grande Fratello Vip | il rumor

(Di domenica 16 maggio 2021)ri? Dopo vent’anni di carriera in Rai,l’anno scorso ha debuttato apartecipando alla quarta edizione delVip. Dopo una breve parentesi a Tv8 con il programma Ogni Mattina, il prossimo settembre settembre potrebbere su Canale 5, proprio partecipando per l’ennesimaal GF Vip. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

loscolaro : la dinamica migliore del mondo rimarrà quella in cui adriana volpe e antonella elia fecero fuori in maniera eccelsa… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Adriana Volpe nuova opinionista? Lindiscrezione - #Grande #Fratello #Adriana #Volpe - infoitcultura : Adriana Volpe opinionista del GF Vip al posto di Antonella Elia? Il rumor - infoitcultura : Adriana Volpe al posto di Antonella Elia? GF Vip dopo flop Ogni Mattina - infoitcultura : GFVip, Adriana Volpe prende il posto di Antonella Elia? -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

... sarebbe stata fatta fuori da Mediaset e vorrebbero al suo posto un altro nome importante e in tal senso, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero in polee Dayane Mello . - - > Il ...Ha conquistato i cuori dei telespettatori con il gioco avviato al GF Vip 4 e oraè al centro del gossip per la voce ormai incessante che la vedrebbe protagonista di una soffiata inaspettata. Dopo aver preso parte al reality dei vip, laè tornata a vestire i ...Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe contattato Katia Ricciarelli per farla diventare nuovo concorrente del "Grande Fratello Vip".E' tornato a parlare dello storico programma La Vita in Diretta, in una recente intervista. Il retroscena di Michele Cucuzza: "Storsero il naso" ...