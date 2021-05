Vaccini, Onu: 'Inaccettabile che alcuni Paesi non abbiano accesso nemmeno a singola dose' (Di sabato 15 maggio 2021) 'E' totalmente Inaccettabile che pochi Paesi possono vaccinare la gran parte della loro popolazione mentre gli altri non hanno accesso a una singola dose'. Così il Segretario generale delle Nazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 maggio 2021) 'E' totalmenteche pochipossono vaccinare la gran parte della loro popolazione mentre gli altri non hannoa una'. Così il Segretario generale delle Nazioni ...

