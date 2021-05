Vaccini Covid, seconda dose in Regione diversa: a che punto siamo (Di sabato 15 maggio 2021) Ricevere la seconda dose di vaccino anti Covid in una Regione diversa. E’ la proposta-richiesta arrivata oggi dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca alla 71a Assemblea nazionale di Federalberghi. Nei giorni scorsi alcuni territori si sono resi disponibili. “In vista dell’estate – ha sottolineato Bocca – sarà importante consentire agli italiani di ricevere la seconda dose in una Regione diversa da quella in cui si è ricevuta la prima, al fine di agevolare l’organizzazione e la prenotazione delle vacanze”. “Adesso siamo molto più tranquilli sull’esito del piano di vaccinazioni. E’ chiaro ci sarà qualche difficoltà nel fare le vaccinazioni fuori dalla Regione di residenza – ha risposto il ministro ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Ricevere ladi vaccino antiin una. E’ la proposta-richiesta arrivata oggi dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca alla 71a Assemblea nazionale di Federalberghi. Nei giorni scorsi alcuni territori si sono resi disponibili. “In vista dell’estate – ha sottolineato Bocca – sarà importante consentire agli italiani di ricevere lain unada quella in cui si è ricevuta la prima, al fine di agevolare l’organizzazione e la prenotazione delle vacanze”. “Adessomolto più tranquilli sull’esito del piano di vaccinazioni. E’ chiaro ci sarà qualche difficoltà nel fare le vaccinazioni fuori dalladi residenza – ha risposto il ministro ...

Advertising

ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - GiuliaGrilloM5S : Il Ministro #Giorgetti venga a riferire in #Parlamento della questione ReiThera e soprattutto degli esiti finora ra… - PaoloBMb70 : ?? #Covid #vaccini #SituazioneCovid #PandemioDittatura “La pecora passa tutta la vita con la paura del lupo: alla fi… - tartaruga20201 : RT @DigitalMatt3: @HANIA243474887 Ecco il miracolo del vaccino, in Inghilterra aggiornato a maggio -