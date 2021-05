Nuovo allenatore Real Madrid: Raul in pole position per il dopo Zidane (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo Marca è Raul la prima alternativa del Real Madrid in caso di addio di Zinedine Zidane: le ultime Marca sgancia la bomba. Secondo l’autorevole quotidiano spagnolo Raul sarebbe il primo nome per la panchina di Real Madrid in caso di addio di Zinedine Zidane. L’ex attaccante, ora allenatore del Real Madrid Castilla, dovrebbe raccogliere l’eredità del tecnico francese. Raul ha studiato e dedicato ore e ore per la sua formazione nel periodo trascorso all’Al Sadd. Nel 2018 ha iniziato a lavorare in veste di tecnico a Madrid coi Cadetti B ed il club gli ha aperto le porte di Valdebebas sempre più, ora sembra pronto per il grande salto. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo Marca èla prima alternativa delin caso di addio di Zinedine: le ultime Marca sgancia la bomba. Secondo l’autorevole quotidiano spagnolosarebbe il primo nome per la panchina diin caso di addio di Zinedine. L’ex attaccante, oradelCastilla, dovrebbe raccogliere l’eredità del tecnico francese.ha studiato e dedicato ore e ore per la sua formazione nel periodo trascorso all’Al Sadd. Nel 2018 ha iniziato a lavorare in veste di tecnico acoi Cadetti B ed il club gli ha aperto le porte di Valdebebas sempre più, ora sembra pronto per il grande salto. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

GazzettadiSiena : Il tecnico modenese, classe ’72, ha alle spalle 13 stagioni totali in Serie A, di cui 12 in SuperLega, in qualità d… - thevolleynews : Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore di Siena - - Anthony12000603 : Asse Zidane-Allegri= Gattuso nuovo allenatore della @juventusfc. - mfo2520 : ?? tradotto : il corriere dello sport non sa nulla di chi sarà il nuovo allenatore del Napoli - Tutto_Nocerina : CARBONIA: scelto il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo allenatore Bomba Zidane: così può stravolgere la Serie A Il futuro di CR7 d ipenderà molto dalla qualificazione in Champions League, dal nuovo allenatore ma anche dalle scelte societarie con la Juventus che potrebbe anche decidere di lasciarlo andare a ...

Paganini rivela nuovo allenatore Juve Chi allenerà la Juventus nella prossima stagione? I nomi ad oggi restano sempre gli stessi tra i candidati, ovvero Allegri , Simone Inzaghi e Zidane. Per Paolo Paganini però il cerchio si sta ...

Nuovo allenatore Juve, secondo i bookies Allegri è il favorito: le quote Calcio News 24 Panchina Napoli, un top allenatore al posto di Gattuso In casa Napoli continua a essere di stretta attualità la questione legata al futuro allenatore. Chi arriva in panchina?

Milan, dov’è finito Hauge? Una soluzione accontenta tutti Hauge continua a non giocare al Milan, si fa sempre più concreta un’opzione per il suo futuro. Jens Petter Hauge (©) La rete in Milan–Sampdoria sembrava il punto ...

Il futuro di CR7 d ipenderà molto dalla qualificazione in Champions League, dalma anche dalle scelte societarie con la Juventus che potrebbe anche decidere di lasciarlo andare a ...Chi allenerà la Juventus nella prossima stagione? I nomi ad oggi restano sempre gli stessi tra i candidati, ovvero Allegri , Simone Inzaghi e Zidane. Per Paolo Paganini però il cerchio si sta ...In casa Napoli continua a essere di stretta attualità la questione legata al futuro allenatore. Chi arriva in panchina?Hauge continua a non giocare al Milan, si fa sempre più concreta un’opzione per il suo futuro. Jens Petter Hauge (©) La rete in Milan–Sampdoria sembrava il punto ...