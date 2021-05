Netanyahu a Biden,facciamo tutto per non colpire innocenti (Di sabato 15 maggio 2021) Israele "fa tutto il possibile per evitare di colpire persone non coinvolte". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una conversazione telefonica con il presidente Joe Biden. "La prova - ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Israele "fail possibile per evitare dipersone non coinvolte". Lo ha detto il premier Benyaminin una conversazione telefonica con il presidente Joe. "La prova - ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu Biden Netanyahu a Biden,facciamo tutto per non colpire innocenti Netanyahu ha aggiornato Biden "degli sviluppi e delle azioni di Israele anche future" e lo ha ringraziato per il sostegno "incondizionato al diritto dello Stato ebraico di difendersi". .

I rapporti fra Biden e Netanyahu non potranno mai essere gli stessi che Netanyahu aveva con Trump. Infatti, anche perché attualmente non sappiamo quanto Biden voglia spingere sulla riconciliazione ...

