Nasce Stradenuove | il giornale on line diretto da Luca Telese

(Di sabato 15 maggio 2021) Il ciclo dei rifiuti e il traffico di quelli tossici, infrastrutture sicure e sostenibili per l’ambiente, l’economia e la qualità di vita delle persone, gli effetti della pandemia su bambini e ragazzi e sulle donne, il turismo che volta pagina. Iniziano da qui i sentieri verso un’informazione di qualità tracciati da.net) nuova testata giornalistica indipendente on, edita da Phacelia e diretta dal giornalista. Il progettoall’interno del network di Primavera d’Impresa, iniziativa nata per premiare la creatività delle pmi toscane che oggi conta una rete di ben 410 imprese, con corsi di formazione via web per imprese e professionisti. L’obiettivo, in un mondo sempre più pervaso da notizie non validate, spesso false, è quello di puntare su ...

Advertising

stradenuovenet : RT @franceschifra: Benvenuto @stradenuovenet Quando nasce un nuovo #giornale è sempre una bella notizia.Per conoscere tematiche vi invito… - franceschifra : Benvenuto @stradenuovenet Quando nasce un nuovo #giornale è sempre una bella notizia.Per conoscere tematiche vi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Stradenuove

La Gazzetta di Lucca

Restituito agli studenti uno spazio sicuro e funzionale #A VIA TRIONFALE #...all'interno di un immobile di Roma Capitale, in zona Giustiniana. Un progetto realizzato in ...A VIA DI TOR CARBONE Il programma #arriva a Via di Tor Carbone, a sud est ... Attivo anche il Contact Center ChiamaRoma, raggiungibile al numero 060606CASA DELLE VIOLE ...Come ogni anno, in questo periodo, l’oratorio Anspi della parrocchia dei Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico organizza la “Festa di primavera”, un appuntamento irrinunciabile nel calendario o ...L’Istituto Europeo di Design lancia una nuova campagna che vuole essere un invito a imparare a guardare oltre come principio di cambiamento ...