Milan-Cagliari, Pioli: “Riportare i rossoneri in Europa significherebbe ritornare a casa” (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Cagliari valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha spiegato l’importanza della sfida in conferenza stampa: “Innanzitutto faccio i complimenti alle ragazze e a Maurizio Ganz per l’obiettivo raggiunto. Giochiamo in casa, approfitteremo per portar dentro più energia possibile, l’avversario si gioca tutto e sarà una partita difficile. Stiamo vivendo queste ore con concentrazione e grande motivazione, siamo stati bravi ad avere il giusto equilibrio e dobbiamo mantenerlo anche domani sera. Riportare il Milan in Europa significherebbe riportarlo a casa, così saliranno attese ed aspettative com’è giusto che sia. La partite sono ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico del, Stefano, alla vigilia del match contro ilvalevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha spiegato l’importanza della sfida in conferenza stampa: “Innanzitutto faccio i complimenti alle ragazze e a Maurizio Ganz per l’obiettivo raggiunto. Giochiamo in, approfitteremo per portar dentro più energia possibile, l’avversario si gioca tutto e sarà una partita difficile. Stiamo vivendo queste ore con concentrazione e grande motivazione, siamo stati bravi ad avere il giusto equilibrio e dobbiamo mantenerlo anche domani sera.ilinriportarlo a, così saliranno attese ed aspettative com’è giusto che sia. La partite sono ...

