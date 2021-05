Martina Rossi morì per fuggire da uno stupro (Di sabato 15 maggio 2021) La motivazione della sentenza con cui la corte di Firenze ha condannato, in un processo bis, a tre anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale, così recitano:”Gli elementi indiziari che il processo ha faticosamente acquisito sono tutti convergenti nell’affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Martina Rossi la mattina del 3 agosto 2011 precipitò dalla camera 609 dell’albergo Santa Ana di Palma di Maiorca nel disperato tentativo di sottrarsi ad una aggressione a sfondo sessuale posta in essere in suo danno da entrambi gli imputati”. Per i giudici, infatti, come riportato da ANSA, “Martina Rossi venne aggredita da entrambi gli imputati”, che erano sotto l’effetto di droghe di hashish. “La giovane reagì con forza a questa aggressione ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 15 maggio 2021) La motivazione della sentenza con cui la corte di Firenze ha condannato, in un processo bis, a tre anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale, così recitano:”Gli elementi indiziari che il processo ha faticosamente acquisito sono tutti convergenti nell’affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, chela mattina del 3 agosto 2011 precipitò dalla camera 609 dell’albergo Santa Ana di Palma di Maiorca nel disperato tentativo di sottrarsi ad una aggressione a sfondo sessuale posta in essere in suo danno da entrambi gli imputati”. Per i giudici, infatti, come riportato da ANSA, “venne aggredita da entrambi gli imputati”, che erano sotto l’effetto di droghe di hashish. “La giovane reagì con forza a questa aggressione ...

Ultime Notizie dalla rete : Martina Rossi Martina Rossi morì per fuggire da stupro 'Gli elementi indiziari che il processo ha faticosamente acquisito' sono 'tutti convergenti nell'affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Martina Rossi la mattina del 3 agosto 2011 precipitò dalla camera 609 dell'albergo Santa Ana di Palma di Maiorca nel disperato tentativo di sottrarsi a una aggressione a sfondo sessuale posta in ...

Martina, le motivazioni: i segni sul corpo conferma del tentato stupro. La ricostruzione LA NAZIONE Fanfani: riconosciuta la brutale aggressione Buricchi: un impianto pieno zeppo di errori L’avvocato dei genitori: grande lavoro dei consulenti di parte civile. Il legale di Vanneschi: colluttazione inventata di sana pianta ...

"Morì per non essere stuprata" I giudici: Martina stava fuggendo È la ricostruzione più cruda ed esplicita mai tentata in sede giudiziaria degli ultimi attimi di vita di Martina Rossi, la studentessa genovese volata dal sesto piano di un grande albergo di Palma di ...

L'avvocato dei genitori: grande lavoro dei consulenti di parte civile. Il legale di Vanneschi: colluttazione inventata di sana pianta ...