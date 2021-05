Marcell Jacobs dopo il record italiano sui 100 metri | «Ora ho più fiducia che una medaglia a Tokyo è possibile» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 15 maggio 2021) C’erano voluti 39 anni all’atletica italiana per battere ildi Pietro Mennea sui 100. Nel giro di tre anni, quel 9.99 fatto segnare nel 2018 da Filippo Tortu, è stato abbassato di altri 4 decimi di secondo. Con 9.95, il 13 maggioil nuovo primatistasui 100. Il già campione europeo indoor nei 60, sfruttando un +1.5 di vento a favore, ha raggiunto una prestazione a cui mirava da tempo. Nato a El Paso, in Texas, da padre statunitense, e madre italiana, di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia,aveva iniziato il 2021 con un piede sull’acceleratore, e «riuscire a correre sotto i 10 secondi non era un’aspettativa, ma un obiettivo», dichiara il 26enne a Open. Il 13 maggio, ...