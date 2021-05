“L’Ulss 3 di Venezia presta un’equipe medica specializzata a un ospedale privato lombardo”. La Fp Cgil: “Un accordo inopportuno” (Di sabato 15 maggio 2021) In piena epoca di pandemia, con un sistema ospedaliero stressato e a corto di organici, la sanità veneta si permette il lusso di concedere alla vicina Lombardia l’utilizzo di un’équipe medica di alta specializzazione. Non si tratta di uno scambio di personale e di competenze tra strutture pubbliche, visto che a beneficiarne, in base a una convenzione siglata alcuni mesi fa, è una clinica privata bergamasca, che fa parte del Gruppo San Donato, oggetto anche in un passato recente di inchieste giudiziarie di diversa natura. A denunciare la situazione, dopo l’allarme già lanciato dai sindacati di categoria, è la senatrice Oriella Vanin, del Movimento Cinquestelle. “A pochi giorni dalla scadenza del suo mandato, il direttore generale delL’Ulss 3 ‘Serenissima’ di Venezia, Giuseppe Dal Ben, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) In piena epoca di pandemia, con un sistema ospedaliero stressato e a corto di organici, la sanità veneta si permette il lusso di concedere alla vicina Lombardia l’utilizzo di un’équipedi alta specializzazione. Non si tratta di uno scambio di personale e di competenze tra strutture pubbliche, visto che a beneficiarne, in base a una convenzione siglata alcuni mesi fa, è una clinica privata bergamasca, che fa parte del Gruppo San Donato, oggetto anche in un passato recente di inchieste giudiziarie di diversa natura. A denunciare la situazione, dopo l’allarme già lanciato dai sindacati di categoria, è la senatrice Oriella Vanin, del Movimento Cinquestelle. “A pochi giorni dalla scadenza del suo mandato, il direttore generale del3 ‘Serenissima’ di, Giuseppe Dal Ben, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale ...

