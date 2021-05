LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta, Pellacani in controllo dopo tre tuffi (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 13.00 Ci sono 60,45 punti! L’azzurra tocca quota 178,95. 13.00 E’ il momento di Chiara Pellacani, che porta un triplo e mezzo avanti carpiato. 12.57 dopo l’azzurra toccherà alla britannica Scarlett Mew-Jensen, che ha chiuso il secondo giro in terza posizione. 12.56 Chiara Pellacani intanto sta “mentalizzando” il suo terzo tuffo a bordo vasca. 12.54 Ecco la leader momentanea: Tina Punzel. La teutonica porta un doppio e mezzo rovesciato e carpiato che le fa fare 57,00 punti (esecuzione non perfetta), per un totale di 194,10. 12.51 A breve arriverà sul trampolino Tina Punzel. 12.48 Viktoriya Kesar sbaglia e non di poco! L’ucraina ottiene ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 13.00 Ci sono 60,45 punti! L’azzurra tocca quota 178,95. 13.00 E’ il momento di Chiara, che porta un triplo e mezzo avanti carpiato. 12.57l’azzurra toccherà alla britannica Scarlett Mew-Jensen, che ha chiuso il secondo giro in terza posizione. 12.56 Chiaraintanto sta “mentalizzando” il suo terzo tuffo a bordo vasca. 12.54 Ecco la leader momentanea: Tina Punzel. La teutonica porta un doppio e mezzo rovesciato e carpiato che le fa fare 57,00 punti (esecuzione non perfetta), per un totale di 194,10. 12.51 A breve arriverà sul trampolino Tina Punzel. 12.48 Viktoriya Kesar sbaglia e non di poco! L’ucraina ottiene ...

