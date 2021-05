L’infezione da Covid può dipendere dal patrimonio genetico: esperti e ricercatori al lavoro per studiare soggetti resistenti e sensibili al virus (Di sabato 15 maggio 2021) Il patrimonio genetico potrebbe influenzare lo sviluppo o meno della infezione da Covid 19. I geni di ciascun individuo potrebbero cioè spiegare la differenza tra soggetti “resistenti” e soggetti “sensibili” al virus. I resistenti sono coloro che – nonostante una ripetuta esposizione al Covid – in quanto congiunti e/o conviventi di un positivo, restano negativi e non si infettano. I sensibili al contrario si ammalano e nei casi più gravi vengono ospedalizzati. Su come il patrimonio genetico possa incidere sullo sviluppo della patologia da Covid si sta interrogando un gruppo di esperti e ricercatori nell’ambito di ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 15 maggio 2021) Ilpotrebbe influenzare lo sviluppo o meno della infezione da19. I geni di ciascun individuo potrebbero cioè spiegare la differenza tra” e” al. Isono coloro che – nonostante una ripetuta esposizione al– in quanto congiunti e/o conviventi di un positivo, restano negativi e non si infettano. Ial contrario si ammalano e nei casi più gravi vengono ospedalizzati. Su come ilpossa incidere sullo sviluppo della patologia dasi sta interrogando un gruppo dinell’ambito di ...

