Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

(Di sabato 15 maggio 2021) Gara delicata alle 12.30 domani quella traal Franchi. Una partita che mette in palio punti pesanti per la zona Champions per i partenopei, che devono rispondere al successo della Juve sull’Inter che al momento ha scavalcato i partenopei al quarto posto. In casa, a salvezza ottenuta, Iachini ripropone Ribery accanto a Vlahovic. Dragowski non ce la fa dopo l’infortunio di Cagliari, in porta va Terracciano. Biraghi e Bonaventura favoriti sui ballottaggi.diverse soprese comunque. In casapochi dubbi di formazione per Gattuso, che non riesce a recuperare Koulibaly. Si va verso la riconferma della formazione che martedì ha segnato 5 gol all’Udinese. Gli unici ballottaggi: in porta, con Ospina completamente recuperato ma Meret in vantaggio; a sinistra con ...