La Cina annuncia: “Il rover Zhurong è arrivato su Marte” (Di sabato 15 maggio 2021) La Cina mette un piede su Marte. Il rover cinese Zhurong, della sonda Tianwen-1, è atterrato sul pianeta rosso. È la prima volta che la Cina fa atterrare una sonda su un pianeta diverso dalla Terra. Tianwen-1 è partito dal sito di lancio di veicoli spaziali Wenchang sulla costa della provincia di Hainan, nel sud della Cina, il 23 luglio 2020.La sonda è entrata nell'orbita di Marte a febbraio dopo un viaggio di quasi sette mesi nello spazio e ha trascorso tre mesi a rilevare potenziali siti di atterraggio. Si apre così apertamente la concorrenza alla Nasa nella corsa al pianeta rosso. Il rover, alimentato a energia solare e del peso di 240 chilogrammi, è dotato di apperecchiature sofisticate per studiare la topografia, la geologia, la struttura del ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021) Lamette un piede su. Ilcinese, della sonda Tianwen-1, è atterrato sul pianeta rosso. È la prima volta che lafa atterrare una sonda su un pianeta diverso dalla Terra. Tianwen-1 è partito dal sito di lancio di veicoli spaziali Wenchang sulla costa della provincia di Hainan, nel sud della, il 23 luglio 2020.La sonda è entrata nell'orbita dia febbraio dopo un viaggio di quasi sette mesi nello spazio e ha trascorso tre mesi a rilevare potenziali siti di atterraggio. Si apre così apertamente la concorrenza alla Nasa nella corsa al pianeta rosso. Il, alimentato a energia solare e del peso di 240 chilogrammi, è dotato di apperecchiature sofisticate per studiare la topografia, la geologia, la struttura del ...

