Juventus-Inter | i tifosi bianconeri insultano Antonio Conte fuori dall’Allianz Stadium VIDEO

Sale la tensione per Juventus-Inter, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in cui i bianconeri si giocano le residue speranze di qualificazione in Champions League. Al di fuori dell'Allianz Stadium la partita è già cominciata con molti tifosi bianconeri che si sono scagliati contro il grande ex di turno, il tecnico nerazzurro Antonio Conte, facendo partire dei cori e degli insulti nei confronti dell'allenatore pugliese. Ecco il VIDEO che certifica il tutto.

