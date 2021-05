Juve - Inter | le ultimissime dallo Stadium | Pirlo sorprende

(Di sabato 15 maggio 2021) Le formazioni e l'attesa dei tifosi per la sfida trantus eallocon una importante novità di formazione tra i bianconeri.

juventusfc : Le parole del Mister ?? prima di #JuveInter. Qui ?? - juventusfc : #JuveInter ?? Storie di #DUELS ? - CB_Ignoranza : Buongiorno. #Inter #Juve - Amarilla_eve20 : RT @JuventusTV: ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizio #Ravan… - Gianpaolo_5 : @Birillo1980 @Fl4shbang1 @DucaAndrea85 @StefaniaStefyss @romeoagresti @GoalItalia Poi, senza piangere, mi dici anch… -

Dopo il diverbio in occasione della semifinale di coppa Italia, Lautaro Martinez e Wojciech Szczesny si sono abbracciati a pochi minuti dal fischio d'inizio di. Lo riporta Sky .Commenta per primo Alessandro Del Piero , ex capitano della, parla a Sky Sport della sfida tra bianconeri e: 'Simbolicamente la gara di oggi è il passaggio di proprietà dello scudetto. La rivalità Juventus -va oltre la singola partita e ...Visti i tempi di questa mattina, comunque, direi che sul bagnato siamo messi bene". Una divagazione calcistica: questa sera la 'tua' Juventus affronta l'Inter e rischia l'accesso alla Champions League ...L'ex nerazzurro Douglas Maicon, nel pre partita di Juventus-Inter, presenta così il Derby d'Italia ai microfoni di Inter TV. Maicon, quella di oggi è una gara speciale, ...