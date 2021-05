Juve-Inter 3-2, Pirlo continua a inseguire la Champions (Di sabato 15 maggio 2021) La Juventus batte l’Inter campione d’Italia 3-2 nella sfida valida per la penultima giornata della Serie A e tiene vive le speranze di qualificazione in Champions League. Nel match caratterizzato dalle decisioni dell’arbitro Calvarese, i bianconeri sbloccano il risultato al 24? con Ronaldo, che insacca dopo il rigore respinto da Handanovic. L’Inter pareggia dal dischetto al 35? con Lukaku. Prima del riposo, la Juve rimette la testa avanti con Cuadrado, che al 48? fa centro da fuori area. Nella ripresa l’Inter si riversa in avanti e prende in mano la gara, complice l’espulsione di Bentancur: la Juve resta in 10 nell’ultima mezz’ora e prova a reggere. Il fortino crolla all’83’ quando Chiellini, pressato da Lukaku, insacca nella propria porta: 2-2. Calvarese prima ... Leggi su funweek (Di sabato 15 maggio 2021) Lantus batte l’campione d’Italia 3-2 nella sfida valida per la penultima giornata della Serie A e tiene vive le speranze di qualificazione inLeague. Nel match caratterizzato dalle decisioni dell’arbitro Calvarese, i bianconeri sbloccano il risultato al 24? con Ronaldo, che insacca dopo il rigore respinto da Handanovic. L’pareggia dal dischetto al 35? con Lukaku. Prima del riposo, larimette la testa avanti con Cuadrado, che al 48? fa centro da fuori area. Nella ripresa l’si riversa in avanti e prende in mano la gara, complice l’espulsione di Bentancur: laresta in 10 nell’ultima mezz’ora e prova a reggere. Il fortino crolla all’83’ quando Chiellini, pressato da Lukaku, insacca nella propria porta: 2-2. Calvarese prima ...

