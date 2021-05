Internazionali | impresa Sonego | primo italiano in semifinale al Foro Italico dal 2007

Advertising

SkyTG24 : Internazionali tennis Roma, impresa di Sonego: batte Rublev e va in semifinale - DanieleSportapp : Grande impresa dell'azzurro Lorenzo #Sonego che ha battuto ai quarti di finale il russo #Rublev qualificandosi per… - SMSNEWSOFFICIAL : TENNIS: Con una straordinaria impresa Lorenzo Sonego ha battuto Rublev centrando la semifinale agli Internazionali… - infoitsport : Internazionali tennis Roma, impresa di Sonego: batte Rublev e va in semifinale - Fprime86 : RT @AriannaNardi: INTERNAZIONALI D'ITALIA ?? - Lorenzo #Sonego???? firma un'altra impresa e si prende le semifinali battendo Andrey #Rublev????(… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali impresa

Qualunque impegno avevate in programma di onorare stasera alle 18.30 disdicetelo. Il meraviglioso a poco più di quattro ore dalla fine del match contro Rublev affronterà il numero 1 al mondo . E se ......numero 7 del mondo al terzo set e ora affronterà il serbo Novak Djokovic Lorenzo Sonego batte anche Andrey Rublev e vola in semifinale agliBnl d'Italia in corso a Roma. Dopo l'...Signore e signori, non svegliateci: il sogno di Lorenzo Sonego continua agli Internazionali d'Italia 2021 di tennis. L'azzurro, dopo aver eliminato negli ottavi di finale il n.4 del mondo Dominic Thie ...Appuntamento da non perdere in serata per tutti gli appassionati italiani (e non solo) di tennis, che potranno seguire la storica semifinale degli Internazionali d'Italia 2021 tra Lorenzo Sonego e Nov ...