Il rover cinese Zhurong è atterrato con successo in Utopia Planitia (Di sabato 15 maggio 2021) Con il successo di questa missione, la Cina è diventato ufficialmente il secondo Paese nella storia, oltre agli Stati Uniti, ad aver fatto atterrare con successo un rover sul Pianeta Rosso. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 15 maggio 2021) Con ildi questa missione, la Cina è diventato ufficialmente il secondo Paese nella storia, oltre agli Stati Uniti, ad aver fatto atterrare conunsul Pianeta Rosso.

Advertising

AmbCina : In arrivo su Marte #Zhurong, il Dio del Fuoco. Dopo tre mesi dal lancio, il #rover cinese #Tianwen1 è pronto per l'… - EliBonora : Congrats to China CNSA! #Marte Il rover cinese #Zhurong è atterrato con successo in Utopia Planitia… - StefoMjet : RT @AstrospaceI: 1/5 I sette minuti di terrore, questa volta in versione cinese. Il 15 maggio, alle ore 01:11 (orario italiano), è previs… - marfederzn : RT @Agenzia_Ansa: Il rover cinese Zhurong è atterrato su Marte - Asia - ANSA http://vmcms.ansa.priv/sito/notizie/mondo/asia/2021/05/15/il-r… - andreabanchelli : Il rover #Zhurong della missione cinese #Tianwen1 ha superato anche lui i 7 minuti di terrore ed ha toccato corrett… -