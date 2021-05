Il Cagliari Calcio contro la discriminazione e l’omofobia (Di sabato 15 maggio 2021) In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra ogni anno il 17 maggio, la società Cagliari Calcio ha deciso di realizzare una serie di iniziative che hanno la loro massima espressione con la presenza della bandiera arcobaleno sulla maglia. Quella che verrà indossata nel posticipo di domenica sera giocato in trasferta in casa del Milan. La bandiera arcobaleno, simbolo del rispetto della diversità e del movimento LGBTQ+, benchè possa sembrare simile, si differenzia da quella della pace per numero e disposizione dei colori. Sarà posta sulla maglia del Cagliari, nella parte frontale sul petto, in modo che sembri abbracciare i 4 mori simbolo della città. Stessa iniziativa verrà presa per il logo della società posto in tutte le pagine social, in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) In occasione della Giornata Internazionale, la bifobia e la transfobia che si celebra ogni anno il 17 maggio, la societàha deciso di realizzare una serie di iniziative che hanno la loro massima espressione con la presenza della bandiera arcobaleno sulla maglia. Quella che verrà indossata nel posticipo di domenica sera giocato in trasferta in casa del Milan. La bandiera arcobaleno, simbolo del rispetto della diversità e del movimento LGBTQ+, benchè possa sembrare simile, si differenzia da quella della pace per numero e disposizione dei colori. Sarà posta sulla maglia del, nella parte frontale sul petto, in modo che sembri abbracciare i 4 mori simbolo della città. Stessa iniziativa verrà presa per il logo della società posto in tutte le pagine social, in ...

