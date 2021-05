Giulia Stabile | chi è? Professione | vita privata | SanGiovanni e Amici 2021

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 15 maggio 2021)la giovane e promettente ballerina del Talentcondotto da Maria De Filippi. Energica e talentuosa che ha conquistato il pubblico con la sua risata e per il messaggio positivo lanciato inconsapevolmente. Scopriamo insieme la suae tante curiosità. Biografianasce a Roma il 10 giugno 2002 sotto il segno del fantasioso Gemelli. Ha origini italo catalane – mamma spagnola – e sin da piccola ha maturato un amore sfrenato per la danza. Studia danza classica per poi passare al moderno e Hip Hop. Nel 2006 ha frequentato l'Accademia Balletto di Roma sino a quando non si è convinta a partecipare allo storico talent di Maria De ...