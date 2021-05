Giulia D’Urso accusata di aver fatto la spia alla festa di Lucaku: Giulio Raselli la difende (Di sabato 15 maggio 2021) Da quando qualcuno ha fatto il suo nome, additandola come l’influencer che avrebbe “fatto la spia”, chiamando la polizia alla festa dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso non ha trovato pace. La ventiquattrenne leccese, che attualmente fa l’influencer e la modella sui social, era tra i partecipanti della festa di compleanno (o meglio, della cena, come sostengono le dichiarazioni provenienti dal club nerazzurro) che si è tenuta in un prestigioso hotel a quattro stelle nel centro di Milano. Giulia D’Urso finisce al centro del “caso Lukaku”, costato diverse multe ad alcuni calciatore Pare fosse stata invitata da Hakimi, e dopo l’irruzione della polizia, che ha multato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021) Da quando qualcuno hail suo nome, additandola come l’influencer che avrebbe “la”, chiamando la poliziadell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donnenon ha trovato pace. La ventiquattrenne leccese, che attualmente fa l’influencer e la modella sui social, era tra i partecipanti delladi compleanno (o meglio, della cena, come sostengono le dichiarazioni provenienti dal club nerazzurro) che si è tenuta in un prestigioso hotel a quattro stelle nel centro di Milano.finisce al centro del “caso Lukaku”, costato diverse multe ad alcuni calciatore Pare fosse stata invitata da Hakimi, e dopo l’irruzione della polizia, che ha multato ...

