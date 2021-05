Gaza | proseguono i bombardamenti di Israele | diversi bambini tra le vittime

(Di sabato 15 maggio 2021) Non si arrestano idell’sulla striscia di. Colpito un campo profughi, attacco che ha portato alla morte di 8. Continuano idelle truppe aeree disulla striscia di. Stando all’ultimo report, nel paese palestinese sono salite a 136 le, come reso noto dall’agenzia di stampa locale ‘Wafa‘. L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : È continuato nella notte l'attacco israeliana contro Gaza, sono morti 31 bambini - GiovanniRubini : La guerra è brutta. La guerra è orrenda! 31 Bambini morti. 31! Due popoli. Due stati! #palestinaunderattack Netany… - peppe844 : RT @fanpage: È continuato nella notte l'attacco israeliana contro Gaza, sono morti 31 bambini - 950Alpa : RT @fanpage: È continuato nella notte l'attacco israeliana contro Gaza, sono morti 31 bambini - cesarebrogi1 : RT @fanpage: È continuato nella notte l'attacco israeliana contro Gaza, sono morti 31 bambini -

...uccisi e oltre 900 quelli rimasti feriti da lunedì nei raid israeliani sulla Striscia di, ... Maanche le violenze in Cisgiordania : solo oggi ci sono almeno 10 morti negli scontri fra ...Fallita la mediazione egiziana Gli scontrie una soluzione appare lontana. La ...israeliani 'non è riuscita a ottenere risultati positivi nel fermare gli attacchi israeliani' controe i ...Avi Gil, ex braccio destro di Shimon Peres: «Qui gli arabi sono sempre stati trattati come una minoranza. Ora Gerusalemme è stata usata per le lotte interne al Parlamento israeliano» ...Il conflitto aperto iniziato cinque giorni fa prosegue: nella notte gli aerei israeliani hanno continuato a bombardare la Striscia, da cui si intensifica il lancio di razzi; le proteste iniziano anche ...