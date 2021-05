Due aerei si scontrano in aria Ecco cosa è successo

(Di sabato 15 maggio 2021) Tutto è bene quello che finisce bene. Negli Stati Uniti si è rischiata la tragedia. Due, infatti, si sono scontrati a mezz’mentre si stavano preparando ad atterrare in un piccolo aeroporto nella contea di Arapahoe, in Colorado, appena fuori Denver. Ma sorprendentemente, nessuno coinvolto nell’incidente è rimasto ferito, almeno secondo quanto riferisce l’Associated Press. Scontro aereo, nessun ferito (Adobe Stock)Entrambi i piloti, infatti, sono stati in grado di effettuare atterraggi di emergenza e di allontanarsi, restando incolumi, così come l’unico passeggero a bordo in entrambi i due. Duesi: nessun ferito, ma si apre l’inchiesta Cabina di pilotaggio (Adobe Stock)Dopo l’incidente, il pilota di uno dei duenon si era nemmeno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Due aerei

Everyeye Tech

... ha riverito il ministero in un comunicato, sottolineando che saranno portati damilitari ... resta fedele alla realizzazione della soluzione deiStati, che vivono fianco a fianco nella pace e ...Ma vi sembra possibile che negli Usa si mandino al patibolo persone sulla base ditestimonianze, mentre non vengono creduti, in fatto di Uap (Fenomeninon identificati), persino addestrati ...Nei due Paesi asiatici i contagi — pur bassissimi, in senso assoluto — sono in risalita: e i governi, che hanno proceduto con molta lentezza alla campagna vaccinale, sono ora costretti a imporre nuove ...Igiene e sicurezza ad alta quota: un must che in tempi di pandemia da Covid è ancora più importante. Ecco perché le compagnie aeree stanno sperimentando delle ...