Diritti tv | Serie A 2021-24 tra Sky e Dazn | dove vederla

(Di sabato 15 maggio 2021)tv dellaA, Sky si aggiudica il pacchetto 2 e potrà trasmettere in diretta tre partite di ogni giornata. Si chiude così la partita per itv per il prossimo triennio dellaA. Sky si aggiunge infatti ache si è aggiudicata il pacchetto 1 per trasmettere sette gare a giornata in esclusiva e il pacchetto 3 per le tre gare in co-esclusiva con la pay tv. Il pacchetto 2 comprende la partita del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì alle 20.45. Per l’offerta di Sky relativa al pacchetto 2 hanno votato a favore 16 club, dopo una lunga assemblea. In una nota la LegaA ha spiegato che l’assegnazione a Sky deiaudiovisivi del Pacchetto 2 ha come condizione la rinuncia formale da parte ...