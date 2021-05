Derby di Roma | scontri tra ultras della Lazio e polizia a Ponte Milvio Un arresto

(Di sabato 15 maggio 2021)e forze dell’ordine sono venuti a contatto aprima delcon la. Alle 15 i tifosi, in migliaia, avevano organizzato una manifestazione nei pressiCurva Nord dell’Olimpico. Sciarpe, fumogeni e cori per il passaggio del pullman degli uomini di Simone Inzaghi. Poi è incominciato un lancio di oggetti e petardi contro la. Da qui le cariche. Un, una denuncia e 23 identificazioni. Questo il bilancio per le tensioni di questo pomeriggio nei pressi dello stadio Olimpico di. L’arrestato, gia’ daspato e con volto travisato, avrebbe agitato una cinghia contro gli agenti. Per questo sarebbe stato ...

... il torinese che ha conquistato il cuore didiventando per tutti 'Lollo' I 2415 spettatori del ... E pensare che neanche a 500 metri da lì l'Olimpico deserto ospitava il. Nel Centrale, invece, ...DIRETTALAZIO:CALDO MA NON TROPPOLazio , in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 20:45 di sabato 15 maggio , si gioca alle ore 20:45 di sabato 15 maggio : il, valido per la ...Ultras della Lazio e forze dell’ordine sono venuti a contatto a Ponte Milvio prima del Derby con la Roma. Alle 15 i tifosi della Lazio, in migliaia, avevano organizzato una manifestazione nei pressi d ...Ultimo appuntamento allo stadio Olimpico per la Roma di Paulo Fonseca, che dovrà cercare di mantenere il settimo posto uscendo con un risultato positivo nel derby contro la Lazio, vogliosa di bissare ...