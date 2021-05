Covid, via libera ai test salivari: un’opportunità utile per lo screening scolastico. Circolare del ministero della Salute (Di sabato 15 maggio 2021) Arriva il via libera del ministero della Salute ai test salivari molecolari ma con alcune limitazioni "perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi" e perché "il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 maggio 2021) Arriva il viadelaimolecolari ma con alcune limitazioni "perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi" e perché "il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei". L'articolo .

