Calvarese show con la Juventus | c’è un altro episodio gravissimo in questo campionato Trentalange fallo parlare

Leggi su napolipiu

(Di sabato 15 maggio 2021) Gianpaoloquando vede lainciampa sempre in qualche errore. Sarà una tremenda, assurda, fatalità ma l’arbitro della sezione di Teramo con i bianconeri commette degli errori talmente assurdi, talmente gravi, da far pensar male qualcuno. Durante-Intersi è letteralmente inventato il rigore a favore della. E’ estremamente evidente come sia Cuadrado a entrare tra le gambe di Perisic e non viceversa. Eppure siache il Var Irrati hanno concesso il rigore per i bianconeri. Una decisione assurda commentante negativamente anche da Del Piero e Costacurta. L’errore è talmente palese da non capire come si possa, con l’ausilio del Var, concedere quel rigore. Eppure conpenalty decisivo si tiene la ...