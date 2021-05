Biomutant torna a mostrarsi in nuovi video dedicati alle performance su PC e console

(Di sabato 15 maggio 2021)sarà disponibile in tutto il mondo fra pochissimi giorni, su PC ecurrent-gen, oltre che su next-gen in retrocompatibilità. Naturalmente, tutti i giocatori che sono interessati a questa avventura open-world dovranno decidere quale versione acquistare. A tal proposito, il publisher THQ Nordic ha pubblicato dei, visibili qui di seguito, nel quale illustra ledel gioco sulle varie piattaforme. Sostanzialmente, sono trediversi, raffiguranti gli stessi spezzoni di gameplay su piattaforme diverse: uno mostra il titolo girare su Xbox One e PS4, il secondo sumid-gen PS4 Pro e Xbox One X e l'ultimo su PC. Leggi altro...

Maggio è anche il mese che vede l'uscita (finalmente) di Biomutant, l'action - adventure di THQ