(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il ricovero avvenuto lo scorso 11 maggio, il leader di Forza Italia lascia l'ospedale milanese. Il vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi: "L'ho trovato forte e in forma"

Advertising

petergomezblog : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - stanzaselvaggia : Pare che Berlusconi verrà dimesso domani. - MediasetTgcom24 : Milano, Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele #silvioberlusconi - simonefabbrix : #Berlusconi dimesso dal #SanRaffaele di Milano. Dopo aver saputo dei portuali di #Livorno non ha voluto sentir ragi… - infoitinterno : Berlusconi dimesso dal San Raffaele -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi dimesso

Silvioè stato appenadal San Raffaele, dove era ricoverato da martedì scorso per accertamenti legati agli strascichi del post Covid. Prima di lasciare l'ospedale il leader di Forza Italia ...Silvioè stato appenadal San Raffaele , dove era ricoverato da martedì scorso, per accertamenti legati agli strascichi del post Covid . Prima di lasciare l'ospedale il leader di Forza ...Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da qualche giorno ...MILANO - Il leader di Fi Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex premier ha lasciato la struttura dopo cinque giorni di ricovero per una infezione causata dagli st ...