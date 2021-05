Benevento | Mastella | “Valuto querela contro Mazzoleni e Doveri per danno alla città”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) Il sindaco diClemente, attraverso una nota, si è scagliato nuovamentedopo le polemiche nel matchil Cagliari: “Leggo di unadi me da parte del fratello del ‘varista’, a seguito della partita-Cagliari. Ci vedremo volentieri in Tribunale. Per quanto mi riguarda, ho dato mandato ai miei legali di valutare dire perdi immagine ed economicoquanto procurato in negativo ddecisione assunta dae da”. SportFace.