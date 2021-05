Zucchero Fornaciari come un quadro di Rembrant nel nuovo album “Inacustico D O C & More”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Esce oggi, venerdì 14 maggio, “D.O.C.”, ildi“SUGAR”contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica (https://pld.lnk.to/). Anticipato dai brani “Spirito nel buio” e “L’aè nell’aria”, “D.O.C.” è il primo progetto interamente acustico della carriera di. Composto da 25 canzoni, l’sarà disponibile in formato DOPPIO CD, TRIPLO VINILE, DIGITALE e, in edizione limitata, anche in versione TRIPLO LP AUTOGRAFATO (solo per Amazon). Inoltre, solo ...

ValentinaC : Zucchero Fornaciari torna con Inacustico D.O.C. & More - RaiRadio7 : ??#ERAORA, il lato C della Musica, in diretta alle 18 su Rai Radio Live con @ZuccheroSugar Fornaciari ??Di e con… - BabylonCaroline : RT @Loreto_1910: ° ZUCCHERO - FORNACIARI #ZuccheroFornaciari @ZuccheroSugar 'L'amore… - RadioGoldAl : Zucchero “Sugar” Fornaciari torna con “Inacustico D.O.C. & More” - xRossiMaria : RT @Loreto_1910: ° ZUCCHERO - FORNACIARI #ZuccheroFornaciari @ZuccheroSugar 'L'amore… -

Domani uscirà il nuovo album 'Inacustico - D. O. C. & MORE' di Zucchero Sugar Fornaciari, contenente i brani del disco "D. O. C." e una selezione di grandi successi RIARRANGIATI PER L'OCCASIONE IN UN'INEDITA VESTE ACUSTICA! IL DISCO È DISPONIBILE IN DIGITALE, ...