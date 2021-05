Ultime Notizie Roma del 14-05-2021 ore 14:10 (Di venerdì 14 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora al primo piano continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza e lanci di missili da parte di Amazon segnala anche colpi di artiglieria e bombardamenti le forze armate comunicano che per tutta la notte circa €160 colpito oltre 150 obiettivi sotterranei del nord della striscia dietrofront dell’esercito dopo l’annuncio dell’avvio delle operazioni di terra un paio di ore dopo è arrivata la precisazione che i militari non sono entrati nella striscia forse di terra truppe corazzate si sono schierate invece lungo il confine hanno sparato centinaia di proiettili d’artiglieria e cade armati più dosi di astrazeneca le regioni del Nord dove si usano in misura maggiore e lo sviluppo del Piano vaccinale annunciato dal commissario che livello sono previsti bilanciamenti per le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora al primo piano continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza e lanci di missili da parte di Amazon segnala anche colpi di artiglieria e bombardamenti le forze armate comunicano che per tutta la notte circa €160 colpito oltre 150 obiettivi sotterranei del nord della striscia dietrofront dell’esercito dopo l’annuncio dell’avvio delle operazioni di terra un paio di ore dopo è arrivata la precisazione che i militari non sono entrati nella striscia forse di terra truppe corazzate si sono schierate invece lungo il confine hanno sparato centinaia di proiettili d’artiglieria e cade armati più dosi di astrazeneca le regioni del Nord dove si usano in misura maggiore e lo sviluppo del Piano vaccinale annunciato dal commissario che livello sono previsti bilanciamenti per le ...

