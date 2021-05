**Tv: Andrea Purgatori, ‘mio account Facebook è stato bloccato, non so i motivi’** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Hanno bloccato il mio account di Facebook. Mi è arrivato un avviso che comunicava il blocco dell’account e mi avvertiva che stavano facendo dei controlli, ma senza dare una spiegazione sulle motivazioni”. A dirlo all’Adnkronos è Andrea Purgatori, che stamane si è trovato senza preavviso con il proprio profilo Facebook inaccessibile perché bloccato. “Non ho la minima idea dei motivi -spiega Purgatori- anche perché non li comunicano: stiamo cercando di capirlo attraverso la social media manager di La7”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Hannoil miodi. Mi è arrivato un avviso che comunicava il blocco dell’e mi avvertiva che stavano facendo dei controlli, ma senza dare una spiegazione sulle motivazioni”. A dirlo all’Adnkronos è, che stamane si è trovato senza preavviso con il proprio profiloinaccessibile perché. “Non ho la minima idea dei motivi -spiega- anche perché non li comunicano: stiamo cercando di capirlo attraverso la social media manager di La7”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

