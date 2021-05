Traffico Roma del 14-05-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto alle porte dinord sulla Tiberina code sono segnalate all’altezza di Borgo Sant’Isidoro per lavori maggiori disagi versoarredamenti poi persul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina che lì in carreggiata esterna tra la via del Mare la Pontina code poi sul percorso Urbano dell’a24 3 il raccordo la tangenziale est ed in tangenziale Ci sono rallentamenti all’altezza della Salaria verso Trionfale E su viale Castrense invece in direzione di San Giovanni rallentamenti pere lavori su via della Pineta Sacchetti tra i gemelli via Battistini Andiamo poi in zona Marconi Testaccio Anche qui ci sono dei rallentamenti in su via del Porto Fluviale per lavori su via Antonio Pacinotti nei pressi di ...