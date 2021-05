Serie A, diritti tv: la Lega scioglie le riserve, a Sky il pacchetto 2 per il triennio 2021/24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Sky si accaparra il pacchetto 2 dei diritti televisivi Legati al prossimo campionato di Serie A.VIDEO Mourinho, “Di, ei…”: a Sky Uk non capiscono cosa vuol dire il “daje Roma” dello Special OneAl termine dell'assemblea di Lega, la Serie A ha deciso di consegnare all'emittente satellitare tre delle dieci gare del massimo campionato. Un qualcosa già visto nel corso degli ultimi tre anni quando ad avere solo tre match durante il weekend era DAZN che dal 2021 al 2024 potrà invece contare sull'intero pacchetto delle gare tra cui sette in esclusiva. Un'offerta difficilmente rifiutabile quella messa sul piatto dal colosso di Murdoch che al momento non ha ritirato il ricorso presentato al tribunale di Milano in merito all'assegnazione di tutte e dieci le ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Sky si accaparra il2 deitelevisiviti al prossimo campionato diA.VIDEO Mourinho, “Di, ei…”: a Sky Uk non capiscono cosa vuol dire il “daje Roma” dello Special OneAl termine dell'assemblea di, laA ha deciso di consegnare all'emittente satellitare tre delle dieci gare del massimo campionato. Un qualcosa già visto nel corso degli ultimi tre anni quando ad avere solo tre match durante il weekend era DAZN che dalal 2024 potrà invece contare sull'interodelle gare tra cui sette in esclusiva. Un'offerta difficilmente rifiutabile quella messa sul piatto dal colosso di Murdoch che al momento non ha ritirato il ricorso presentato al tribunale di Milano in merito all'assegnazione di tutte e dieci le ...

