Scudetto Inter, Lukaku: L'ho sentito dopo aver battuto l'Atalanta (Di venerdì 14 maggio 2021) 27 vittorie, sette pareggi e solo due ko. È questo fin qui il bottino in campionato dell'Inter, che ha conquistato il suo 19° Scudetto con quattro turni d'anticipo. Tra i principali artefici del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) 27 vittorie, sette pareggi e solo due ko. È questo fin qui il bottino in campionato dell', che ha conquistato il suo 19°con quattro turni d'anticipo. Tra i principali artefici del ...

Advertising

Inter : ?? | DEDICA Dedico questo Scudetto a ________ perché ________?? Vi leggiamo ?? p.s.: Handanovic e Sensi non hanno… - GoalItalia : 93 partite e 62 goal in due stagioni all'Inter ?????? Uno Scudetto vinto da trascinatore ?????? @RomeluLukaku9 compie… - Inter : ??? | #INTERPODCAST Cosa c'è di meglio che iniziare il weekend con questo live acoustic della nostra canzone celebr… - SimBarg : @Marcellominoia1 Ma certo, i giornalisti scrivono tutte stronzate e per questo la povera Fiorentina va male. L'Inte… - Wes10Sneijder1 : @Inter Dedico questo scudetto a @FrancescoOrdine perché è rimasto deluso del sorpasso e lo invito insieme al dirett… -