Samuel ci porta al “Cinema” con Francesca Michielin

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 maggio 2021) TORINO – Esce oggi, 14 maggio, in radio e su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovo singolo dicon la collaborazione di. Il brano, scritto e composto da, Colapesce e Federico Nardelli, arriva dopo “BRIGATABIANCA”, il secondo album solista del cantante torinese uscito a gennaio. “” è un universo costellato di icone pop senza tempo, che conduce l’ascoltatore dentro un immaginario di riferimentitografici attraverso l’erotismo delle opere di Tinto Brass, la nouvelle vague di François Truffaut, con il triangolo più famoso della storia delmesso in scena da Jules et Jim e la citazione del Quentin Tarantino di Jackie Brown, il tutto scandito dal sound della produzione di Federico Nardelli, che ...