Sale il bilancio delle vittime anche in Cisgiordania: sono sei i morti. L’Egitto chiede una tregua per evacuare i feriti da Gaza (Di venerdì 14 maggio 2021) Una escalation così grave non si vedeva dal 2014. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio Israele ha lanciato un massiccio attacco aereo e dal confine contro Gaza. Circa 160 gli aerei e i mezzi di terra schierati al confine hanno colpito nella notte 150 obiettivi nella Striscia, secondo quanto riferito dalle forze armate di Israele. Violente esplosioni hanno scosso Gaza City. Sirene di allarme sono suonate tutta la notte nel Sud di Israele per i razzi lanciati da Hamas. Intanto, si aggrava il bilancio dei morti. sono 119 le vittime palestinesi. 33 bambini sono invece stati uccisi dall’inizio degli scontri: 31 palestinesi e 2 israeliani. 18.32 ? - 14 maggio «Il Cairo ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Una escalation così grave non si vedeva dal 2014. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio Israele ha lanciato un massiccio attacco aereo e dal confine contro. Circa 160 gli aerei e i mezzi di terra schierati al confine hanno colpito nella notte 150 obiettivi nella Striscia, secondo quanto riferito dalle forze armate di Israele. Violente esplosioni hanno scossoCity. Sirene di allarmesuonate tutta la notte nel Sud di Israele per i razzi lanciati da Hamas. Intanto, si aggrava ildei119 lepalestinesi. 33 bambiniinvece stati uccisi dall’inizio degli scontri: 31 palestinesi e 2 israeliani. 18.32 ? - 14 maggio «Il Cairo ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti ...

