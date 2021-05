Risveglio amaro per Giulio Golia, vetro rotto e auto svaligiata – VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Brutto Risveglio per Giulio Golia che stamane è stato derubato. L’inviato de ‘Le Iene’ ha subito un danno alla sua automobile, pubblicando i dettagli sul suo profilo Instagram. Il giornalista partenopeo ha mostrato il vetro posteriore dell’auto completamente rotto, ma si è mostrato ironico, nonostante l’accaduto: “Che bello quando le persone ti vogliono bene – commenta Golia -. Me ne sono accorto perché mi hanno suonato… ed ecco qua. vetro spaccato, si son portati via un cavalletto, un pacco di mascherine… e niente, inizia così la giornata. Buongiorno!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Bruttoperche stamane è stato derubato. L’inviato de ‘Le Iene’ ha subito un danno alla suamobile, pubblicando i dettagli sul suo profilo Instagram. Il giornalista partenopeo ha mostrato ilposteriore dell’completamente, ma si è mostrato ironico, nonostante l’accaduto: “Che bello quando le persone ti vogliono bene – commenta-. Me ne sono accorto perché mi hanno suonato… ed ecco qua.spaccato, si son portati via un cavalletto, un pacco di mascherine… e niente, inizia così la giornata. Buongiorno!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Risveglio amaro per Giulio Golia, vetro rotto e auto svaligiata - VIDEO ** - SerenaNannelli : 'Enlightened – La nuova me': si sorride amaro su un finto risveglio spirituale #recensione #serietv @skyatlantic… - Myriam59178424 : Buongiornoooo e dopo l’alcol di ieri per stemperare ci vuole un caffè amaro anche se il risveglio è dolcissimo ?? ma… - Alycienta_44 : Talmente masochista che sono andata a rileggermi i tweet di quella famosa notte in cui bild annunció l’addio di Seb… - lnotarantonio : Come sempre sarà un amaro risveglio -

Ultime Notizie dalla rete : Risveglio amaro Caos autostrade, cantieri e code dall'alba, traffico in tilt su A26, A10, A12, A7 GENOVA - Un risveglio amaro quello di giovedì 13 maggio per i liguri sul fronte della viabilità autostradale: chi arriva a Genova dalla Gravellona Toce trova davanti a sé 6 chilometri di coda sulla A26 tra il ...

"Enlightened " La nuova me": si sorride amaro su un finto risveglio spirituale Amy ha reagito alle difficoltà e coltiva generoso ottimismo , ma a questo scopo è stata imbevuta di così tanti contenuti atti a provocarne il risveglio spirituale, che in realtà è solo una mente ...

Verstappen: risveglio amaro a Portimao F1world Caos autostrade, cantieri e code dall'alba, traffico in tilt su A26, A10, A12, A7 GENOVA - Un risveglio amaro quello di giovedì 13 maggio per i liguri sul fronte della viabilità autostradale: chi arriva a Genova dalla Gravellona Toce trova davanti a sé 6 chilometri di coda sulla A2 ...

Un «vuoto senza ombra» invece del pioppo secolare Il grande pioppo nero di Grange, il secondo più grande del Piemonte dopo quello di Trino Vercellese, non c’è più. Un albero maestoso, con fogliame, corteccia e tronco molto scuri: da qui il nome “Popu ...

GENOVA - Unquello di giovedì 13 maggio per i liguri sul fronte della viabilità autostradale: chi arriva a Genova dalla Gravellona Toce trova davanti a sé 6 chilometri di coda sulla A26 tra il ...Amy ha reagito alle difficoltà e coltiva generoso ottimismo , ma a questo scopo è stata imbevuta di così tanti contenuti atti a provocarne ilspirituale, che in realtà è solo una mente ...GENOVA - Un risveglio amaro quello di giovedì 13 maggio per i liguri sul fronte della viabilità autostradale: chi arriva a Genova dalla Gravellona Toce trova davanti a sé 6 chilometri di coda sulla A2 ...Il grande pioppo nero di Grange, il secondo più grande del Piemonte dopo quello di Trino Vercellese, non c’è più. Un albero maestoso, con fogliame, corteccia e tronco molto scuri: da qui il nome “Popu ...