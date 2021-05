Resident Evil Village in terza persona grazie a una mod sperimentale (Di venerdì 14 maggio 2021) Una nuova mod sperimentale in terza persona di Resident Evil Village è stata mostrata in due nuovi video. Il video più recente mostra la mod in sviluppo del modder FluffyQuack in modalità Mercenaries. Come ha spiegato il modder, c'è ancora molto lavoro da fare, poiché il modello di Ethan non ha la testa e ha un aspetto sbagliato durante le riprese. FluffyQuack ha anche condiviso nei giorni scorsi un altro video che mostra la mod in terza persona di Resident Evil Village che sembra funzionare leggermente meglio in quanto presenta molti meno combattimenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Una nuova modindiè stata mostrata in due nuovi video. Il video più recente mostra la mod in sviluppo del modder FluffyQuack in modalità Mercenaries. Come ha spiegato il modder, c'è ancora molto lavoro da fare, poiché il modello di Ethan non ha la testa e ha un aspetto sbagliato durante le riprese. FluffyQuack ha anche condiviso nei giorni scorsi un altro video che mostra la mod indiche sembra funzionare leggermente meglio in quanto presenta molti meno combattimenti. Leggi altro...

