Rai: concorso giornalisti, chiusa la graduatoria per 90 assunzioni (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Si sono concluse a Roma le prove individuali del concorso nazionale Rai per giornalisti, bandito nel 2019. Lo svolgimento della selezione, che prevede l’assunzione di 90 professionisti da destinare alle redazioni regionali, era stato congelato durante il primo periodo dell’emergenza Covid-19 e ripreso ad ottobre 2020 con le prove preselettive, svoltesi alla Nuova Fiera di Roma, a cui si erano candidati in 3700. Osservando i nuovi, rigidissimi, protocolli si è giunti ad una rosa di 271 giornalisti idonei allo svolgimento delle prove successive. E’ quanto si legge in una nota di viale Mazzini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Si sono concluse a Roma le prove individuali delnazionale Rai per, bandito nel 2019. Lo svolgimento della selezione, che prevede l’assunzione di 90 professionisti da destinare alle redazioni regionali, era stato congelato durante il primo periodo dell’emergenza Covid-19 e ripreso ad ottobre 2020 con le prove preselettive, svoltesi alla Nuova Fiera di Roma, a cui si erano candidati in 3700. Osservando i nuovi, rigidissimi, protocolli si è giunti ad una rosa di 271idonei allo svolgimento delle prove successive. E’ quanto si legge in una nota di viale Mazzini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Rai: concorso giornalisti chiusa la graduatoria per 90 assunzioni - #concorso #giornalisti #chiusa - TV7Benevento : Rai: concorso giornalisti, chiusa la graduatoria per 90 assunzioni... - minomazz : Il signore che ha scritto l'improbabile servizio qui sotto ha vinto il concorso Rai e ha un buon lavoro ben pagato.… - frasisam : RT @GiornalistiItal: Concorso Rai: ecco i 9 vincitori in Valle d’Aosta - - maresca_franco : GIORNALISTI RAI: CONCORSO FINITO, HANNO VINTO 56 UOMINI E 34 DONNE Il concorso Rai doveva selezionare 90 redattori… -