Primo aperitivo per Diletta Leotta: dov’è Can Yaman? (Di venerdì 14 maggio 2021) Con alcune storie postate su Instagram, Diletta Leotta ha mostrato alla sua community del Primo aperitivo con amiche, ma manca Can Yaman Non solo lavoro per Diletta Leotta! La conduttrice ha una vita piena di impegni lavorativi tra le partite da seguire per Dazn a bordo campo fino all’ultimo minuto e il ruolo da speaker a Radio 105. Una vita frenetica nella quale c’è possibilità di ritagliarsi solo alcune ore da dedicare al divertimento. Come ieri. È stata la stessa Diletta Leotta a rendere noto che nelle scorse ore si è data ad un momento di allegria e leggerezza con alcune amiche. Ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram che hanno documentato alcuni minuti del suo giovedì sera. Dapprima Diletta ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Con alcune storie postate su Instagram,ha mostrato alla sua community delcon amiche, ma manca CanNon solo lavoro per! La conduttrice ha una vita piena di impegni lavorativi tra le partite da seguire per Dazn a bordo campo fino all’ultimo minuto e il ruolo da speaker a Radio 105. Una vita frenetica nella quale c’è possibilità di ritagliarsi solo alcune ore da dedicare al divertimento. Come ieri. È stata la stessaa rendere noto che nelle scorse ore si è data ad un momento di allegria e leggerezza con alcune amiche. Ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram che hanno documentato alcuni minuti del suo giovedì sera. Dapprima...

Advertising

zazoomblog : Primo aperitivo per Diletta Leotta: dov’è Can Yaman? - #Primo #aperitivo #Diletta #Leotta: - FabDend : @StefanoPutinati Dove è morta tanta gente il primo pensiero non pare essere poter uscire a farsi l' aperitivo......… - ninscrystal : RT @AnnaxLGxTS: Dopo tanto tempo, primo aperitivo fuori casa...After long time, first cocktail with my love ???? - BirraBaladin : Fresco, gustoso e glamour: Beer Hugo è il primo dei 6 nuovi Cocktail di Baladin?? Delicato, perfetto per un aperiti… - SwanRaging : @superpinda @Pennacchiiiii Muléta, 15 anni fa, primo aperitivo a Bologna e zampine curte, ordino uno spritz: a) 'A… -