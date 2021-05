Pirlo: 'Trovarsi di fronte l'Inter campione brucia. Se non hai il fuoco dentro...' (Di venerdì 14 maggio 2021) 'Non so se ci sarà. Noi abbiamo già fatto i complimenti all'Inter, sia il presidente che la società coi complimenti alla loro. Domani vedremo cosa ci diranno di fare'. Andrea Pirlo chiude lasciando il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) 'Non so se ci sarà. Noi abbiamo già fatto i complimenti all', sia il presidente che la società coi complimenti alla loro. Domani vedremo cosa ci diranno di fare'. Andreachiude lasciando il ...

Advertising

sportli26181512 : Pirlo: 'Trovarsi di fronte l'Inter campione brucia. Se non hai il fuoco dentro...': Pirlo: 'Trovarsi di fronte l'In… - Gazzetta_it : #JuveInter Pirlo: 'Trovarsi di fronte l'Inter campione brucia. Se non hai il fuoco dentro...' - ShaggyAle : @Paolo80920912 @juventusfc @Pirlo_official Veramente manca una rosa ben definita con più partite giocate insieme e… - GigiEinaudi : @RiccardoPennisi @napolista che storia raga del resto in B l'anno prossimo Pirlo dovrebbe trovarsi più a suo agio @TweetGino @UdoReger - _magnopaolo_ : @RealMarco94 mille pipponi sul calcio liquido, difesa non bloccata, ali che ripiegano e spingono, etc. etc. Non ri… -