Papa Francesco e Mario Draghi agli Stati Generali della Natalità (Di venerdì 14 maggio 2021) Questa mattina, dalle ore 9, si sta svolgendo presso l'Auditorium della Conciliazione, l'evento "Stati Generali della Natalità" promosso dal Forum delle Associazioni familiari. L' evento è stato organizzato per riflettere su un tema capace di unire tutto il paese e avanzare proposte che siano in grado di invertire il trend demografico delle nascite visto che in Italia stiamo assistendo ad un calo continuo di queste. Papa Francesco: "Che tristezza scoraggiare le donne ad avere figli" Il record negativo di nascite che l'Italia aveva toccato nel 2019 è stato superato nel 2020 con quasi 16mila nuove nascite in meno all'anno precedente. Sono poco più di 400mila gli iscritti all'anagrafe per nascita al 31 dicembre 2020. L'incontro è stato aperto da ...

