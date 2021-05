Milano, ragazza positiva al Covid viola la quarantena e festeggia con gli amici: indagata per epidemia colposa (Di venerdì 14 maggio 2021) Una ragazza di 21 anni di origine filippina è stata indagata a Milano per epidemia colposa per essere stata trovata fuori di casa nonostante fosse risultata essere positiva al Covid-19. Alle 21.45 di giovedì sera una pattuglia dei Carabinieri ha notato infatti in piazza Gae Aulenti la presenza di gruppo di ragazzi tutti sui vent'anni e nessuno con indosso la mascherina. I giovani erano tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, Durante il controllo dei militari della stazione Moscova è emerso che la 21enne era stata segnalata il 12 maggio dall'Ats come soggetto sottoposto alla quarantena obbligatoria per aver contratto il Coronavirus. Oltre alla denuncia la giovane è stata sanzionata con altri 20 giovani per violazione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Unadi 21 anni di origine filippina è stataperper essere stata trovata fuori di casa nonostante fosse risultata essereal-19. Alle 21.45 di giovedì sera una pattuglia dei Carabinieri ha notato infatti in piazza Gae Aulenti la presenza di gruppo di ragazzi tutti sui vent'anni e nessuno con indosso la mascherina. I giovani erano tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, Durante il controllo dei militari della stazione Moscova è emerso che la 21enne era stata segnalata il 12 maggio dall'Ats come soggetto sottoposto allaobbligatoria per aver contratto il Coronavirus. Oltre alla denuncia la giovane è stata sanzionata con altri 20 giovani perzione della ...

