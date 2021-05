Melinda Gates si è rifugiata su un'isola privata ai Caraibi (Di venerdì 14 maggio 2021) Bill e Melinda Gates avevano pianificato tutto: dopo 27 anni di matrimonio e tre figli hanno annunciato il loro divorzio con un un tweet lo scorso 3 maggio, ma in realtà i dettagli della loro separazione sono stati decisi molto prima. Nel 2019, per la precisione, cioè in seguito all'arresto del finanziere Jeffrey Epstein per abusi sessuali e traffico di minorenni: in quella stessa occasione furono resi pubblici diversi suoi incontri con il fondatore di Microsoft e per questo Melinda Gates decise seduta stante di non voler più condividere la sua vita con lui. Fu allora che si cominciò a discutere di come spartire i beni di famiglia (cominciando dai 2,4 miliardi di dollari di azioni che Bill Gates ha già ceduto alla sua ex moglie) ma anche di altri particolari sostanziali, per esempio come fare per ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Bill eavevano pianificato tutto: dopo 27 anni di matrimonio e tre figli hanno annunciato il loro divorzio con un un tweet lo scorso 3 maggio, ma in realtà i dettagli della loro separazione sono stati decisi molto prima. Nel 2019, per la precisione, cioè in seguito all'arresto del finanziere Jeffrey Epstein per abusi sessuali e traffico di minorenni: in quella stessa occasione furono resi pubblici diversi suoi incontri con il fondatore di Microsoft e per questodecise seduta stante di non voler più condividere la sua vita con lui. Fu allora che si cominciò a discutere di come spartire i beni di famiglia (cominciando dai 2,4 miliardi di dollari di azioni che Billha già ceduto alla sua ex moglie) ma anche di altri particolari sostanziali, per esempio come fare per ...

