Mascherine non più obbligatorie per i vaccinati negli Stati Uniti. «Liberi all'aperto e al chiuso» (Di venerdì 14 maggio 2021) Mascherina sì o mascherina no? Mentre in Italia si discute sul futuro della protezione che ha segnato la pandemia Covid 2019-2021 e che resterà nella storia... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 maggio 2021) Mascherina sì o mascherina no? Mentre in Italia si discute sul futuro della protezione che ha segnato la pandemia Covid 2019-2021 e che resterà nella storia...

Advertising

RobertoBurioni : Gli americani vaccinati non hanno più obbligo di indossare mascherine o mantenere le distanze sociali all'aperto o… - DPCgov : #12maggio ???? ???? ???? È partito un ATR72 della Guardia di Finanza con un nuovo carico di aiuti per l'India colpita dal… - FrancescoLollo1 : In Spagna aboliscono il #coprifuoco, in Inghilterra tornano gli abbracci e in Israele le mascherine all'aperto non… - MandarinaCinese : RT @_Anahys_: Comunque l' aperitivo di Diletta Leotta ieri pessimo. Che locale era di Milano? 60 persone ad un tavolo, non all'aperto, masc… - pensivin : RT @GeopoliticalCen: Stati Uniti: le persone vaccinate contro COVID-19 sono autorizzate a non indossare le mascherine. -