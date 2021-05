LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | classifica generale Ewan concede il bis | 2° Cimolai

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Seconda vittoria in questoper l’australiano Caleb, che oggettivamente sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza in termini di spunto veloce. 17.50 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Caleb Lotto Soudal 100 80 4:42:122Davide Israel Start-Up Nation 40 50 ,, 3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 20 35 ,,4 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 12 25 ,,5 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 18 ,, 6 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 15 ,, 7 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 12 ,, 8 KANTER Max Team DSM 10 ,,9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,, 10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 6 ,,11 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 5 ,,12 NIZZOLO Giacomo Team ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Caprara d'Abruzzo - km 43 ?????????? @PellaudSimon, @umbertomarengo,… - UgoBaroni : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Torino di Sangro Marina - km 128 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ??… - UgoBaroni : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' > Peloton… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Guarda il GP di Franciasu DAZN. Attiva Ora Ironia su Fabio Quartararo Johann è riuscito a strappare ilpiù veloce della giornata all'altro francese Fabio Quartararo , riuscito a rimanere ...CATANIA - La Polizia di Stato a Catania ha denunciato due parcheggiatori abusivi: uno è stato sorpreso ad esercitare in piazza San Francesco d'Assisi, l'altro, sorpreso in via Pacini, è stato ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Lo strappetto al 12% non ha fatto la minima selezione. Gaviria ha provato a sparigliare le carte scattando a 500 metri dall'arrivo, ha creato anche un b ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.01 Intanto vi ricordiamo che i tre fuggitivi Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardian ...